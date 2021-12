Scafati. Convegno scientifico sulla sindrome da Long Covid-Sars

Il Covid-19 non sarà una storia breve e chi ne è stato a contatto potrà subire danni permanenti, la medicina lo sa e anche a Scafati ne parla per costruire una comunità scientifica più forte. L’Associazione medica Tommaso Anardi del presidente Vincenzo Santonicola lo scorso Sabato 4 Dicembre è stata promotrice di un convegno sulla sindrome Long Covid-Sars, all’interno di una serie di iniziative di riflessione medica e scientifica, che ha visto la presenza di giovani e grandi esponenti della materia a livello internazionale come il professore Giovanni Gasbarrini. Al centro delle discussioni il Long Covid-Sars, ossia l’importante fenomeno registrato in diversi casi positivi di Covid-19 di recidiva di alcuni sintomi come problemi fisici e anche mentali. All’incontro sono intervenuti diversi importanti esponenti, come il pneumologo Prof. Mario Polverino, la farmacologa prof.ssa Amelia Filippelli, l’infettivologo prof. Carmine Coppola e la reumatologa prof.ssa Rossella Tirri, il tutto moderato dalla grande personalità della medicina nazionale ed europea del prof. Gasbarrini. Giovanni Gasbarrini è infatti uno dei maggior esponenti nostrani, in carriera ha diretto diverse istituzioni universitarie come la Scuola di Specializzazione e di Medicina Interna dell’Università Cattolica di Roma, e attualmente è membro dell’European Helicobacter Study Group. “E’ importante la divulgazione scientifica e la sensibilizzazione sociale rispetto al complesso tema del Long Covid, nel nostro convegno infatti non abbiamo invitato solo esperti, ma anche la cittadinanza e i giovani” sono le parole di debutto del presidente dell’Associazione Medica T. Anardi Vincenzo Santonicola, che punta l’attenzione sui tanti giovani presenti (circa una cinquantina provenienti dal Liceo Renato Caccioppoli e dalle Università regionali):” Il long covid è un tema interessante visto il fenomeno che riesce ad insistere praticamente su ogni organo del nostro corpo, partendo dai casi di burnout, ossia di problematiche psicologiche. Un’attenzione particolare va data ai bambini e ai ragazzi, che per colpa del periodo pandemico si sono allontanate fisicamente dalle scuole, speriamo che la ricerca e le vaccinazione possano far rientrare completamente l’emergenza.”. “Non basta avere il tampone negativo per dire di essere guariti completamente” spiega l’illustre prof Giovanni Gasbarrini:” Rimangono i disturbi che si avevano già prima del Covid-19, che si attivano in maniera molto forte dopo esser stati a contatti con il virus. Il long covid è quindi il fenomeno di permanenza di questi disturbi in una variabile di tempo che va tra le 4 settimane e 2-3 mesi.”. Il ruolo fondamentale nella lotta, come illustrato dal prof Gasbarrini, appartiene ai giovani:” Queste malattie hanno bisogno di lunghi studi, anche durevoli decenni, visto che certi virus possono anche assopirsi. Per questo i giovani devono continuare il lavoro iniziato, per garantire un’uscita definitiva dalla pandemia.