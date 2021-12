Scafati.”Festival di Natale… nel centro storico”, torna la cultura nel Quartiere Vetrai

Dal 22 al 26 Dicembre ci sarà la prima edizione del "Festival di Natale... nel centro storico", organizzato dal consigliere Luca Maranca. C'è possibilità per i commercianti di poter usufruire di postazioni in piazzetta Sansone per la promozione dei loro prodotti.

A Scafati anche il Centro Storico sarà luogo principale delle festività natalizie, è al via la prima edizione del “Festival di Natale… nel centro storico”. L’amministrazione Salvati e in particolar modo il consigliere comunale di Fratelli D’Italia Luca Maranca hanno organizzato, oltre gli eventi in Piazza Vittorio Veneto, una rassegna culturale all’interno di Piazzetta Sansone e di tutto il centro storico della città. Un’opportunità, per uno dei quartieri più abbandonati negli ultimi decenni, per ripartire alla vita sociale, mettendo al centro la cultura e i commercianti della città. Questi ultimi potranno godere dell’affitto di alcune casette (circa 8) a titolo quasi gratuito, visto che dovrà essere indicato all’amministrazione un’artista che si esibirà a spese del singolo affittuario.

Seguono le dichiarazioni del consigliere Luca Maranca:

“Il “Festival di Natale… nel centro storico 1°edizione” rappresenta una grande opportunità di rilancio per l’intera città; si tratta di un festival musicale ed enogastronomico che si terrà nella peculiare cornice di Piazzetta Sansone, nel cuore antico della città. Un evento in grado di attrarre visitatori non soltanto da Scafati, grazie alla variegata offerta artistica e le eccellenze gastronomiche del nostro territorio. E’ previsto un calendario di eventi che si articoleranno a partire dalle serate del 22 e 23 Dicembre, per poi proseguire sin dal mattino nelle giornate del 24, 25 e 26 Dicembre. In una cornice, totalmente pedonale, di luci ed addobbi natalizi, vi saranno un palco per le esibizioni artistiche nonché otto caratteristici stand in legno dove poter gustare street food e procedere ai consueti brindisi di Natale. Il bando per l’assegnazione delle postazioni a titolo gratuito è aperto a tutti i commercianti che desiderino aderire all’iniziativa. Siamo alla prima edizione, nella speranza che possa diventare un appuntamento fisso ed un volano per il rilancio del nostro centro storico. Siamo aperti al sostegno ed alla sinergia con associazioni e società civile in qualsiasi forma. Scafati è la nostra città, riappropriamocene.”