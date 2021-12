Scafati. Vendita farmacie, il bando divide la maggioranza

E’ corsa contro il tempo per la stesura e successiva pubblicazione del bando per la vendita delle cinque farmacie comunali. Un bando piuttosto travagliato e che divide l’amministrazione sui requisiti e le modalità. Certo è che a scriverlo non sarà l’ufficio Finanziario nella persona della responsabile Anna Farro, l’orientamento del Sindaco Cristoforo Salvati è per l’incarico esterno. Un incarico piuttosto oneroso, considerato che le cinque strutture sono state stimate valere circa 6 milioni di euro, tanto quanto bisognerà incassare entro l’esercizio finanziario corrente, nel rispetto del bilancio di previsione approvato mesi fa. Gli screzi sembrano coinvolgere, oltre al primo cittadino e suoi collaboratori, anche la segretaria comunale Paola Pucci e la stessa Farro. La prima spingerebbe per un incarico a percentuale, la seconda vorrebbe affidare il lavoro a un professionista più economico. Sono molti i nodi da sciogliere, a partire dal reale valore di mercato delle farmacie, la cui gestione è affidata in assenza di convenzione al Consorzio Farmaceutico Intercomunale, che ha garantito la continuità del servizio e il mantenimento dei livelli occupazionali. Tutte e cinque hanno accumulato nel 2020 una perdita complessiva di circa un milione di euro, iscritta come “crediti” nel bilancio di esercizio del Cfi. Non solo, alla voce “crediti verso comuni convenzionati” il Cfi ha iscritto anche 2,25 milioni di euro quale “ristoro” che Scafati dovrebbe elargire per il recesso. Oltre tre milioni di euro in totale, che rischiano di dare vita a un contenzioso legale tra i due Enti, soprattutto alla luce delle rispettive diffide alla Procura Della Repubblica, da un lato Scafati che denuncia scarsa informazione sulla gestione delle “sue” cinque farmacie, dall’altro il Consorzio che sostiene di aver sempre risposto puntualmente, oltre ad aver intimato più volte all’ex socio di rilevare la gestione diretta delle farmacie. Nel dettaglio, è la farmacia di via Aquino a registrare al 31 dicembre 2020 una perdita di quasi 315 mila euro, 219 mila in via Santa Maria La Carità, 200 mila in via Poggiomarino, 179 mila in via Manzoni (contrada Bagni) e 38 mila al centro Plaza in via Pertini. Somme che potrebbero incidere notevolmente al ribasso sul prezzo di vendita, fermo restando, però, che la legge permette di “spostare” la farmacia in luogo diverso, restando nella stessa area di competenza. Ad esempio, da via Aquino, dove non è mai decollata, la farmaica potrebbe ritornare in via Passanti dove di contro registrare numeri non indifferenti. A volere il recesso fu la commissione straordinaria, disponendo la vendita e iscrivendo la copertura nel Piano di Riequilibrio decennale. Una nuova perizia voluta dalla giunta Salvati, ha raddoppiato il loro valore, superando quota 7 milioni di euro complessivi.

Adriano Falanga