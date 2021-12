Angri. Babbo Natale in Pediatria. Lodevole iniziativa dell’associazione “Antiche Ruote” il club degli amatori di auto d’epoca







Angri. “Antiche Ruote” e il Babbo Natale in pediatria

Babbo Natale in Pediatria. Lodevole iniziativa dell’associazione “Antiche Ruote” il club degli amatori di auto d’epoca, una costante presenza sul territorio locale e regionale. Il club si contraddistingue anche per la grande sensibilità verso le questioni sociali e le azioni benefiche e quest’anno la promosso “Babbo Natale in corsia”.













Un sorriso in un momento particolare

“Abbiamo deciso di portare un sorriso a chi vive un momento angosciante, ci siamo concentrati sulla fascia più debole, i bambini. Il 30 Dicembre accompagneremo Babbo Natale al PO Umberto I di Nocera Inferiore” dicono i soci del club che hanno promosso la lodevole iniziativa.