Angri. Gli avvocati in webinar presso la Casa del Cittadino

Intensa giornata di lavoro per gli avvocati presso la Casa del Cittadino di Piazza Doria. L’evento formativo è stato organizzato in collaborazione con l’assessorato affari legali, l’avvocatura civica e gestione del personale del Comune di Angri. I lavori dell’evento formativo webinar e le relazioni si sono articolati sulla discussione del processo amministrativo vero e proprio come alternativa al giudizio civile di esecuzione, strumento di prevenzione o di rimozione degli effetti negativi dell’inerzia della pubblica amministrazione; si è trattato anche la nuova disciplina generale dell’accesso ai documenti amministrativi; i principi deontologici di rapporti tra avvocato libero foro e avvocato pubblico.













I relatori e il moderatore

Tra i relatori anche l’assessore agli affari legali alla gestione del personale del Comune di Angri Buonaventura Manzo che ha relazionato sull’oggetto del diritto di accesso. Interventi anche per il professore avvocato Erik Furno docente di diritto pubblico verso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Hanno inoltre relazionato l’avvocato Domenico Antonio Siniscalchi e l’avvocato Rosaria Violante responsabile del settore e avvocatura del Comune. Ha moderato i lavori l’avvocato Carmen Fattoruso consigliere comunale della cittadina angrese.

