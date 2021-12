Angri. La pioggia impedisce la manutenzione delle strade

Strade gruviera. La pioggia incessante di queste settimane impedisce anche la minima manutenzione delle strade cittadine. Anche gli interventi di somma urgenza sono impossibili da attuare considerato che l’asfalto non attecchisce nelle buche umide o piene di acqua. È questa, in sintes,i la spiegazione logica alla mancata ‘manutenzione’ di quei tratti stradali ancora non interessati dal rifacimento del manto d’asfalto.







La condizione dell’UOC “Lavori pubblici”

L’UOC “Lavori pubblici” dell’ente è stato uno dei pochi a “pretendere” dai gestori delle reti, sottostanti la superficie stradale, il ripristino totale o parziale dei sotto servizi delle strade cittadine previsto a seguito dei lavori di manutenzione ordinaria, di pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie ed elettriche. Una procedura introdotta dall’allora commissario straordinario prefettizio Alessandro Valeri nel 2019 e mantenuta attraverso nuovi continui accordi dall’attuale dirigente del settore Giovanni Losco. Una cospicua percentuale di strade già sono state interessate dal rifacimento e rifunzionalizzazione del manto stradale.







I tratti urbani critici sono provinciali o privati

Gran parte delle criticità si riscontra “fisiologicamente” nei tratti extraurbani di pertinenza provinciale e nelle stradine secondarie che talvolta, alla verifica, risultano anche private, quindi non soggette a manutenzione pubblica.













L’impegno del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri”

Per le strade di competenza della “Provincia” di Salerno proprio nelle scorse settimane grazie all’impegno del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” il presidente della Provincia Michele Strianese ha annunciato che per il 2022 il Ponte di Via Santa Lucia ai confini con Sant’Egidio dovrebbe beneficiare di un finanziamento di cura 85mila euro che interesserà il rifacimento del manto stradale e la messa in sicurezza complessiva dell’infrastruttura. Analogo discorso per Via Orta Longa dove gli interventi per rifare il tratto fino a località Avagliana dovrebbero iniziare appena le condizioni meteo si stabilizzeranno. Per la in sicurezza del tratto stradale tra Via Orta Longa e la strada Statale 18 sono stati stanziati 728.490,77 euro destinati alla manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 185.

Luciano Verdoliva