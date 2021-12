Pompei. Presentazione del cartellone delle festività natalizie

“Duecentomila euro per celebrare le ricorrenze natalizie non sono molte. Pompei merita molto di più” Così il Sindaco Lo Sapio ha replicato in conferenza stampa a chi ha criticato la spesa di que’anno per le luminarie e per l’ingaggio del cantante Gigi D’Alessio, spiegando che le spese per le ricorrenze mettono in moto l’economia ricettiva, pertanto per l’anno prossimo il sindaco di Pompei intende spendere molto di più, magari ricorrendo ai portafogli di sponsor esterni.

Dopo l’accensione dell’albero e delle luminarie dei giorni scorsi, il sindaco Carmine Lo Sapio ha presentato alla stampa il calendario degli eventi.Tre i big in campo: Gigi D’Alessio, Francesco Chicchella e l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi. Diversi anche i momenti ludici pensati per i bambini con l’allestimento del Villaggio di Babbo Natale a partire da domani, domenica 12 dicembre, in piazza Schettini, passando per l’animazione per le strade cittadine e nei pressi delle parrocchie.

Un calendario che a breve potrebbe essere ulteriormente ampliato.

Il cartellone pompeiano coprirà anche la festività della Befana, quando, sempre in piazza Schettini verrà allestito il Villaggio della befana con la distribuzione di 500 calze ai bambini pompeiani.

Le calze di dolciumi messe a disposizione dei più piccini sono 1500. La restante parte verrà consegnata direttamente ai parroci delle parrocchie.

“Lo spirito di questo Natale è ridare gioia ed entusiasmo ai bambini – ha detto il sindaco Lo Sapio – Mantenendo tutte le precauzioni del caso, quest’anno abbiamo deciso di dare la possibilità ai bambini di rivivere la magia del Natale. La maggior parte degli eventi è dedicata proprio a loro. Per quanto riguarda i concerti, nonostante la normativa sia un po’ più tollerante essendo concerti all’aperto, abbiamo deciso di mantenere i posti a sedere ed un numero limitato di spettatori. Per accedere all’area concerti di piazza Schettini sarà necessario il green Pass e la prenotazione con le modalità che verranno rese note attraverso i canali social del Comune di Pompei”. Il calendario degli eventi risulta così articolato: in piazza Schettini – dalle 10:00 alle 13:00 dalle 17:00 alle 20:00;

nei pressi delle diverse parrocchie cittadine Il 12: Mariconda, Fontanelle, Messigno e via Aldo Moro. Il 19: Bartolo Longo, S.S. Salvatore, Parrelle, Tre Ponti;

’ Piazza Schettini ore 21:00 con apertura spettacolo a cura di tre band local ;

Piazza Schettini ore 21;

2 Piazza Schettini ore 11:30 Direttore: Alfonso Todisco; Soprano: Concetta Pepere; Musiche di Johann Strauss, George Bizet, Franz Lehàr, Giacomo Rossini, Giuseppe Verdi.

5 ’ piazza Schettini, dalle 10:00 alle 13:00 dalle 17:00 alle 20:00 con distribuzione di 500 calze.

