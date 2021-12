Pompeii. Antiquarium del Parco Archeologico visitor center e spazio museale

Dire che Pompei non ha un museo archeologico non corrisponde alla realtà a partire dal 2016, quando è stato riaperto dopo 36 anni al pubblico per funzionale come visitor center oltre che da “scrigno museale” di piccole dimensioni ma eccezionale valore per il pregio dei reperti che custodisce. Nell’attesa che venga edificato un museo archeologico anche nel centro moderno di Pompei vale il ricordo di una nobile tradizione inagurata da Giuseppe Fiorelli tra il 1873 e il 1874 con l’apertura dell’Antiquarium negli spazi sottostanti la terrazza del Tempio di Venere, con affaccio su Porta Marina. Fu sede espositiva di una selezione di reperti provenienti da Pompei ed esemplificativi della vita quotidiana dell’antica città, oltre che dei calchi delle vittime dell’eruzione. Nel 1926 venne ampliato da Amedeo Maiuri, che oltre ad aggiungere grandi mappe con gli sviluppi aggiornati degli scavi dal 1748 in poi e ad inserire nuovi reperti, impostò un percorso che guidava il visitatore nella storia di Pompei dalle origini fino all’eruzione. L’edificio fu poi gravemente danneggiato dalle bombe della II guerra mondiale nel settembre 1943 e grazie all’intervento di restauro del Maiuri, il 13 giugno del 1948 riaprì ai visitatori. Nuovamente danneggiato, stavolta dal terremoto del 1980, da allora è rimasto chiuso. Nel 2016 è stato riaperto al pubblico. Il 25 gennaio 2021, infine, l’Antiquarium è stato inaugurato con un nuovo allestimento, diventando uno spazio museale dedicato all’esposizione permanente di reperti sulla storia di Pompei. Lo spazio, completamente rinnovato, rimanda alla concezione museale di Amedeo Maiuri che ripercorre, attraverso i reperti più, la storia di Pompei dall’età sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C. Oltre a celebri testimonianze dell’immenso patrimonio pompeiano, come gli affreschi della Casa del Bracciale d’oro, gli argenti di Moregine o il triclinio della Casa del Menandro, vi sono esposti anche i rinvenimenti dei più recenti scavi: dai frammenti di stucco in I stile delle fauces della Casa di Orione al tesoro di amuleti della Casa con Giardino, agli ultimi calchi delle vittime dalla villa di Civita Giuliana.