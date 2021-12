Campagne di nuovo in ginocchio tra Angri e San Marzano Sul Sarno. Critica la situazione anche a Scafati. Allagamenti in Via Roma







Scafati e Angri sott’acqua dopo gli ultimi violenti nubifragi

Campagne di nuovo in ginocchio tra Angri, Scafati e San Marzano Sul Sarno. La pioggia incessante e particolarmente intesa di queste ultime 24 ore ha nuovamente messo in ginocchio Via Orta Longa particolarmente in Località Avagliana dove tra lo straripamento del rio Sguazzatorio ha portato all’ allegamento delle campagne, delle case e della strada provinciale 185.

Scafati. Centro cittadino allagato

Critica la situazione anche a Scafati. Allagamenti in Via Roma dove l’affluente dell’alveo Comune Nocerino è nuovamente esondato in pieno centro allagando strada e piazza. Una situazione sempre più critica che è peggiorata con l’intensità delle piogge di queste settimane.