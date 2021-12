Sport. Il Maestro Valerio De Simone è pronto per il Campionato Europeo di Pangration

Il maestro pompeiano Valerio De Simone sarà tra i protagonisti della competizione europea di Pangration ad Atene, in Grecia, per rappresentare gli azzurri. Uno degli appuntamenti più attesi per gli atleti della disciplina che si contenderanno il titolo europeo.

Classe ’88, il maestro Valerio De Simone è stato convocato in nazionale per gareggiare (nella categoria 85 kg) al Campionato di ATENE dal 9 al 13 dicembre, per la disciplina sportiva del Pangration (Pancrazio), uno sport da combattimento che unisce lotta e pugilato.

Dopo aver già conquistato negli scorsi anni importanti podi internazionali, con 1 bronzo ai mondiali e 1 argento agli europei, all’età di 33 anni Valerio De Simone ha accettato la sfida di gareggiare, ancora una volta, dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Covid: “nonostante le difficoltà dettate da questo periodo difficile per tutto il mondo dello sport- spiega De Simone – non abbiamo mai smesso di crederci. La nostra forza di volontà e il desiderio di riscatto hanno vinto su tutte le difficoltà e i sacrifici, dopo un anno e mezzo di attese. Per noi che viviamo per lo sport e che dedichiamo ogni giorno ad allenarci con impegno, è stata dura. Ma non ci siamo arresi e siamo tornati in campo con l’entusiasmo di sempre, pronti a combattere e a vincere. Adesso siamo in Grecia e speriamo di portare a casa il risultato e, come sempre, ce la metteremo tutta”.