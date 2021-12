Agenti in malattia. Calce e Sessa a supporto del sindaco De Prisco

Agenti in malattia. Arriva il supporto al sindaco De Prisco. I Consiglieri Comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa si sono prontamente messi disposizione del primo cittadino per la gestione della zona a traffico limitato. “Diamo da subito la nostra piena disponibilità a partecipare ai turni per la gestione della zona a traffico limitato al fine di sopperire alla mancanza di vigili urbani. Allo stesso modo, però, ci rendiamo disponibili anche per “dare una mano” e per fare “turni”, insieme agli altri consiglieri comunali, per la raccolta dei rifiuti, per asfaltare le strade, per fare viabilità dinanzi alle scuole, per sostituire le lampadine della pubblica illuminazione, a rispondere al centralino del comune, ad aiutare i dipendenti dell’ufficio anagrafe a rispondere alle esigenze dei cittadini” si legge nella nota di Calce e Sessa.













Il cuore vero del problema

“I problemi sono tanti ma solo stasera, guarda caso, ci si accorge che i vigili urbani non ci sono e che a Pagani vigerebbe il porcaio pubblico. Sindaco si svegli! Non aspetti il consiglio comunale di domani sera per andare dal Prefetto. Ci vada subito! Ma quando si è insediato i dipendenti comunali non avevano cambiato rotta ed erano le altre amministrazioni che non sapevano gestire la macchina ed avevano aizzato gli animi? Cosa è cambiato a distanza di un anno? Ma non doveva procedere lei a 40 assunzioni di vigili e 100 di dipendenti comuni? Comunque ci vediamo in piazza. Forniteci, però, almeno le pettorine per essere visibili ed identificabili dinanzi alle transenne, a scanso di equivoci” conclude la nota.