Agro. Allagamenti e passerelle che lasciano il segno

L’acqua ha lasciato ancora una volta il suo possente segno. Tutti nella periferia a nord di Angri, San Marzano e Scafati questa estate avevano messo in conto di dovere fare nuovamente i conti con i costanti allagamenti che ormai interessano cronicamente questa parte di territorio nella Valle del Sarno. “La politica fa solo passerelle e promesse” dice rigato in volto dalla rassegnazione uno dei contadini costretti ad assistere impotente alla rovina del suo raccolto: un campo di cipolle che sembra somigliare più verosimilmente a una risaia dell’Indocina, scenari ormai consueti.







La rassegnazione e i guasti dell’uomo

“Sono sessant’anni ormai che viviamo questa condizione che è andata peggiorando nell’ultimo decennio” dice Antonio indicando lontano anche la realizzazione dell’area industriale PIP di Taurana che secondo molti abitanti della zona ha compromesso incidendo maggiormente sui fenomeni alluvionali. Non vogliono dirlo ma lo fanno capire lanciano un messaggio criptico al cronista. Un fatto da verificare, ma anche in questo caso lo dovrebbe fare la politica.













Il ponte abbandonato, altro simbolo della politica “di passerella”

Manca un sistema di aiuti e di programmazione, un monitoraggio costante di questa zona rossa e il ponte realizzato dalla Provincia di Salerno sulla Strada Provinciale 185, a ridosso del rivo Sguazzatorio, concausa degli allagamenti, resta ancora chiuso, è un cantiere abbandonato. La sua apertura potrebbe attenuare anche i disagi dovuti al traffico durante gli allagamenti e le esondazioni ma per il momento resta interdetto e la Strada Provinciale 185 ovvero Via Orta Longa a ogni fenomeno deve fare i conti con la burocrazia, le interpretazioni e il rimpallo di competenze tra le autorità, che impedisce addirittura la chiusura al traffico del tratto allagato, come segnalano disperati i cittadini abitanti lungo l’asse viario di via Orta Longa che porta allo svincolo della Strada Statale 268 del Vesuvio. In Via Orta Longa, come in Via Nuova San Marzano, Via Marconi e Via Roma i cittadini affondano quotidianamente, a ogni stagione delle piogge, anche sotto l’indifferenza della politica che sembra distratta da ben altro. Manca la coscienza.

Luciano Verdoliva