La Sarno Servizi Integrati non decolla. Manca il direttore generale

La Sarno Servizi Integrati non decolla. Mancano ancora il direttore generale e il revisore dei conti. Il CDA, nominato da sei mesi, resta l’unico organo in carica all’azienda speciale del Comune, istituita con delibera di consiglio comunale lo scorso 13 aprile. Manca ancora un regolamento per l’assunzione dei dipendenti che dovrà essere deliberato proprio dal consiglio di amministrazione.







Una multi servizi

L’azienda a capitale pubblico dovrà occuparsi di garantire vari servizi: dalla manutenzione degli immobili comunali, delle arterie stradali, della gestione delle aree di sosta a pagamento e i servizi cimiteriali. La società dovrà gestire anche le iniziative culturali, gli eventi e di servizi scolastici. La scorsa estate è stata è stata indetta una procedura comparativa per la selezione del direttore generale con scadenza il 24 agosto.







Otto candidati alla direzione generale

Dopo quattro mesi da tale avviso pubblico a cui risulterebbero avere partecipato otto partecipanti, come riporta il quotidiano “La Città”, non sono partite ancora le procedure per i colloqui per la valutazione dei candidati che, sempre secondo quanto riporta il quotidiano salernitano, potrebbero slittare al prossimo anno. Alla base ci sarebbero contrasti politici sulla nomina del direttore generale dell’azienda speciale all’interno della stessa maggioranza.