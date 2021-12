Nocera Inferiore. Voto: Cuomo candidato sindaco di Fratelli d’Italia?







Verso il voto a Nocera Inferiore. Dopo la candidatura ufficiale di Tonia Lanzetta un’altra donna potrebbe concorre alla successione di Manlio Torquato. Teresa Cuomo, responsabile del reparto di neurologia dell’ospedale Umberto I, potrebbe essere il candidato ufficiale a sindaco proposto da Fratelli d’Italia e liste civiche collegate, secondo quanto riporta oggi il quotidiano “Il Mattino”.

L’invito di Cirielli

A chiedere la candidatura sarebbe stato il parlamentare di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. Anche il Polo civico che sta lavorando alla compilazione delle liste ed espressa diramazione dell’esperienza Torquato, avrebbe sollecitato la neurologa a scendere in campo. Teresa Cuomo nella prima legislatura Torquato è stata già consigliera comunale come esponente dell’area civica. Nel 2014 si dimise per impegni di lavoro, dopo avere assunto il ruolo di primario di neurologia presso il locale ospedale. Cuomo e anche rappresentante sindacale.