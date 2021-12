Scafati. Caccioppoli e Pacinotti, vertice in Provincia

“Proficuo incontro in Provincia a Salerno con il Presidente Strianese e il dirigente del settore Edilizia Scolastica e Patrimonio l’Ing. Lizio”, così il consigliere comunale di Campania Libera, Nicola Acanfora. “Venerdi 10 dicembre ho incontrato il Presidente della Provincia di Salerno e il dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, nell’ambito delle competenze della Provincia abbiamo discusso di Scafati e dei problemi inerenti il Liceo R. Caccioppoli e l’I.I.S. A.Pacinotti, ho ricevuto rassicurazioni rispetto all’inizio dei lavori per il completamento della palestra del Liceo Caccioppoli, con l’impegno e il lavoro di tutte le parti in causa, gli stessi potrebbero cominciare già nel 2022 – spiega Acanfora – Per ciò che concerne invece l’adeguamento sismico dell’I.I.S. Pacinotti, si aspetta la pronuncia dei giudici del Consiglio di Stato al fine di poter finalmente dare inizio ai lavori, per un ammontare complessivo di circa 5 milioni di euro. Vi è ancora da lavorare invece per risolvere l’atavico problema della mancanza di aule del Liceo R. Caccioppoli, in quanto non è ancora stato individuato lo stabile dove poter svolgere le lezioni, servono nuove aule per permettere ai ragazzi di affrontare il percorso scolastico senza dover fare turni ed orari improbabili. Serve in questa vicenda tanto lavoro al fine di poter finalmente trovare una degna sistemazione a docenti e ragazzi. Ci siamo salutati con l’impegno reciproco di continuare a seguire da vicino tutte le vicende di competenza provinciale che riguardano la Città di Scafati”. Da qui l’appello ai suoi colleghi consiglieri comunali. “Sarebbe importante per Scafati e per gli scafatesi avere una filiera istituzionale che funzioni, è fondamentale riuscire ad eleggere un Consigliere Provinciale alle elezioni del 18 Dicembre 2021 al fine di iniziare a gettare le basi affinché Comune Provincia e Regione possano collaborare nell’interesse dei territori”.