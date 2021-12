Scafati. “Un carrello di solidarietà”, l’iniziativa solidale di Sosteniamoci Scafati

“Un Carrello di solidarietà”, raccolta di generi alimentari e per l’igiene personale, è l’iniziativa solidale promossa dalle associazioni Pas e Sosteniamoci Scafati. Sono decine le attività commerciali che hanno aderito fino ad oggi, mettendo a disposizione semplicemente un carrello dove i propri clienti, in libera iniziativa, possono donare ciò che hanno comprato. “La nostra associazione assiste e sostiene decine di famiglie che per motivi diversi si ritrovano in difficoltà” spiega la portavoce Maria Moretti. “Noi siamo solo il braccio operativo di una bella pagina solidale scafatese. Raccogliamo prodotti alimentari e per l’igiene personale, ma anche oggetti di arredo in buono stato e quanto altro i nostri sostenitori vogliano donare. Beni che saranno consegnati direttamente a coloro che ne faranno richiesta”. L’iniziativa “Un carrello di solidarietà” nasce per permettere a chi ha bisogno di poter trascorrere un Natale diverso. “Scafati è una città che risponde sempre bene, i donatori non mancano, ma il difficile momento ci spinge ad implementare gli aiuti. E’ per questo che rivolgiamo il nostro appello sia ai privati, sia alle attività commerciali, di aderire, semplicemente mettendo a disposizione un carrello dove poter lasciare i beni da donare” continua Maria. L’associazione garantisce la totale riservatezza sia di chi dona che di chi riceve. “Chiunque voglia donare, anche un fornello a gas, coperte, pannolini, alimenti e abbigliamento in buono stato, può contattarci tramite la nostra pagina Facebook Sosteniamoci Scafati”. L’associazione, in collaborazione con Pas, Croce Rossa Sarno e la scuola calcio Asd di Nicola De Simone, offre anche la possibilità ai bambini che ne faranno richiesta, previa valutazione dei requisiti economici, di iscriversi gratuitamente ad una scuola calcio, e seguire i corsi su campi scafatesi. “Sarà possibile iscriversi a partire dal 1 gennaio. Entro il 20 ci saranno le selezioni. Per informazioni basta venire sulla nostra pagina Facebook” conclude Maria.