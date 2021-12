Angri. Parte la rassegna “Un libro sotto l’albero”organizzata dalla Pro Loco Angri.

Sensibilizzare alla lettura

L’idea è quella di promuovere autrici e autori locali, ma anche sensibilizzare culturalmente il territorio attraverso i libri. Il primo appuntamento dedicato alle presentazioni di libri è con Gaetanina Longobardi e con il suo libro “La fuga di Ionio”.

L’iniziativa fa parte de “La storia più bella del mondo – il Natale ad Angri”, evento organizzato dalla Pro Loco Angri all’interno del calendario dell’amministrazione comunale del Natale 2021. La rassegna è denominata “Un libro sotto l’albero” e prevede una serie di incontri con scrittori e autori di libri che saranno moderati dal giornalista Pippo Della Corte.

Continuano le attività della Pro Loco

La manifestazione arriva dopo il successo estivo della rassegna “Angri Città d’Arte”, sempre organizzata dalla Pro Loco che ha visto attraverso le presentazioni di libri un interesse sempre più crescente da parte del pubblico. L’associazione ha nella sua costituzione e scopi la diffusione della cultura, nonché la promozione del territorio, per questo ha messo in cantiere, dopo l’elezione del nuovo presidente, di promuovere autrici e autori locali, ma anche di sensibilizzare culturalmente il territorio attraverso la lettura e la conoscenza di libri.

Il testo e l’autrice

Il testo, “La fuga di Ionio”, di Gaetanina Longobardi angrese che vive ad Angri e che ha già pubblicato nel 2004 “Ali di farfalla” di Graus Editore e nel 2020 “Prima di Eroe” di Rossini Editore, è un brillante e fantasioso romanzo metaforico che affronta il problema ecologico dell’inquinamento dei mari, lasciando alle stesse isole umanizzate il compito di lottare per la salvaguardia dell’ecosistema. Dopo la scomparsa di Ionio, l’isola di San Domino segue le indicazioni dell’amato Adri per ritrovarlo, esplorando le acque del mondo, dal mar Mediterraneo al Polo Sud. Il suo cammino, costellato di incontri come quello con Maiorca, gli iceberg (i migliori soldati) e Baltico, la porterà finalmente a comprendere che subire passivamente le azioni degli uomini non è la soluzione in quanto è possibile agire per cambiare una sorte solo in apparenza inevitabile.

Nella Casa del cittadino, location eccellente per questo tipo di percorso, si entrerà con il green pass e nel rispetto delle regole vigenti anti-Covid.

Rosa Doberdò