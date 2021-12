Boscoreale. Esce in bici e trova la morte in una voragine stradale

BOSCOREALE. Esce in bici, la sua grande passione, senza sapere che non avrebbe più fatto ritorno a casa, dai suoi cari. Senza sapere che non sarebbe più potuto uscire in bici coi suoi amici di sempre. E’ quanto accaduto ad un settantunenne di Torre Annunziata, finito in una buca ricolma d’acqua lungo Via Marra nel comune di Boscoreale, a poche pedalate dal comune di Scafati. Infilandosi con la ruota anteriore in quella che sarebbe potuta sembrargli una banalissima chiazza d’acqua, L.G., poco più tardi delle ore 11:00 odierne, si è ritrovato in una voragine stradale, disarcionato dalla sua sella, e finito con la testa sull’asfalto. Per lui, purtroppo, c’è stato ben poco da fare. E’ deceduto e la sua salma, posta sotto sequestro dal magistrato di turno, è custodita presso la sala mortuaria del Martiri di Villa Malta di Sarno. Ora si cercherà di far luce sulle responsabilità del caso, per l’ennesimo incidente causato dalle cattive condizioni delle strade, amplificate dalle incessanti piogge di questi giorni.