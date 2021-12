Nocera Inferiore. Ieri la bella iniziativa “Eccellenze Nocerine”, premiate diverse attività storiche

E’ stato un successo la quarta edizione del premio “Eccellenze Nocerine”, l’evento organizzato dall’associazione “Amici del Pino” e svoltosi nella serata di ieri all’interno del Teatro Diana in Nocera Inferiore. Il premio, nato nel 2014, è stata occasione vera per ricomporre la comunità della città nocerina attorno agli esempi di maggior valore a livello commerciale, enogastronomico ma anche umano. Presenti diversi esponenti della politica locale, ma anche associazioni no profit come Telethon, che nel corso della serata all’ingresso del Teatro ha raccolto fondi per avanzare nella ricerca a contrasto di malattie neurodegenerative rare, e la Coifim, ossia il consorzio degli imprenditori di Fosso Imperatore. Davanti ad un pubblico gremito, sono state consegnate onorificenze al Nasti Cafè, l’attività in via Attilio Barbarulo iniziata nel lontano 1959, alla Famiglia Principe, l’attività enogastronomica familiare del territorio viva dal 1968 e capace di essere riconosciuta anche dal maestro Carlo Petrini con la chiocciola slow food nel 2016. Premi d’eccellenza sono arrivati anche per il secolare panificio De Pascale e nei confronti dell’autore Carmine Mari, menzionato per le sue grandi dote umani. “Abbiamo voluto dare risalto e premio a quelle attività imprenditoriali che con il loro lavoro e passione danno lustro alla nostra comunità, operando all’interno del territorio, ma esportando i suoi grandi valori all’Italia e al mondo” è il commento finale del presidente dell’associazione “Amici del Pino” Antonio Memoli. “Siamo molto contenti di aver accompagnato l’associazione in questa quarta edizione del premio” sono le parole dell’assessore delegato alle attività produttive del comune di Nocera Inferiore Antonio Franza, che applaude l’organizzazione dell’iniziativa:” Un plauso va a chi ha saputo organizzare un evento capace di mettere insieme la valorizzazione delle attività produttive nocerine, beneficenza ma anche teatro, attraverso un bellissimo spettacolo.”