Pompei. Taglio del nastro del cavalcavia di via Masseria Curato

“Avrei molte cose da dire anche a nome delle passate amministrazioni comunali ma preferisco passare oltre” . Ha dichiarato il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che ha proseguito: “Oggi a Pompei è una bella giornata. – guardando il sole alto nel cielo, dopo la pioggia dei giorni scorsi. – Come tale la voglio ricordare”. Migliore viabilità e regolarità della circolazione ferroviaria sono gli obiettivi che Rfi si è prefisso nell’esecuzione del cavalcavia di via Masseria Curato che ha richiesto la spesa di 13 milioni di euro che sfoltisce anche il traffico della via Plinio (a Pompei) che viene attraversata ogni anno da milioni di turisti diretti agli Scavi archeologici di Pompei. Erano presenti al taglio del nastro il Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, il presidente del consiglio comunale Giuseppe La Marca l’assessore ai lavori pubblici Raffaella De Martino, il consigliere comunale massimo Malafronte e il comandante dei vigili urbani Gaetano Petrocelli oltre ai responsabili territoriali di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Assenti invece gli altri esponenti di maggioranza (amministratori e consiglieri) tra i quali si muove attivamente in dissenso con la leadership di D’Alessio e La Marca il gruppo Movimento Democratico Pompei, che più presenza in esecutivo ed ha già manifestato il suo dissenso con l’astensione nella conferenza stampa degli eventi natalizi. .Il cavalcavia di Masseria Curato ha permesso di eliminare il passaggio a livello innalzando così gli standard di regolarità della circolazione ferroviaria e della sicurezza stradale, oltre a migliorare la viabilità nella zona in prossimità degli Scavi di Pompei. E’ Lungo circa 300 metri, con piattaforma stradale di 8 metri e marciapiedi di larghezza netta di 1,50 metri, il nuovo cavalcavia si innesta sulla viabilità realizzata precedentemente da RFI scavalcando la linea ferroviaria Napoli-Battipaglia, e collegandosi con il passaggio alla via Stabiana.