Pompeii. Testimonianze semplici ma raffinate nei lavori in corso alla Casa della Biblioteca

Piccole cose evidenziate tra i reperti archeologici possono regalare intuizioni sullo stato sociale del proprietario di una domus di Pompei. E’ capitato in corso dei lavori di messa in sicurezza dell’Insula Occidentalis di Pompe dove sono emerse testimonianze di vita quotidiana : un disco di pietra lavorato che formava la base per un piccolo mortaio e un vaso di bronzo o di rame, un’olla, testimoniano dei lavori che dovevano essere in corso alla Casa della Biblioteca per riparare i danni dello sciame sismico che dovette precedere l’eruzione del 79 d.C.. Oggetti semplici ma raffinati, con ogni evidenza abbandonati dall’artigiano fuggito per l’eruzione accanto alla soglia di un ambiente. Il disco di pietra, perfettamente circolare e dalla superficie finemente levigata, conserva ancora un piccolo cumulo di frammenti di pasta vitrea pronti per la molitura che era necessaria alla produzione del famoso pigmento Blu Egizio, la cosiddetta Fritta egizia utilizzata per il blu/azzurro degli affreschi; dalla parte opposta della soglia dell’apertura che metteva in comunicazione il vasto ambiente voltato con la terrazza antistante –splendidamente affacciata sul Golfo di Napoli- un’olla in rame reca al suo interno un piccolo crogiuolo di ferro che probabilmente era utilizzato per la cottura degli ossidi nel processo di produzione dei pigmenti. Entrambi i reperti sono stati ora trasferiti ai laboratori del Parco per procedere alle analisi dei loro contenuti. La Casa della Biblioteca scavata nel 1759 in una zona denominata Masseria Irace ricevette il nome dallo studioso Volker Michael Strocka, che identificò con quella funzione uno degli ambienti interni che ancora oggi reca uno splendido affresco della parete centrale con la raffigurazione del poeta ditirambico greco Filosseno di Citera, vissuto nella seconda metà del V secolo a.C..