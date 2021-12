RICARICA DELIVERY, la colonnina va all’auto elettrica

Ricarica delle auto elettriche “a domicilio”. Al lavoro tre giovani ingegneri, Pietro Balda, Marco Bevilacqua e Gabriele Bergoglio con la start up Reefilla che sta testando uno strumento mobile di ricarica

Chi ha detto che serve una presa o una colonnina per ricaricare la tua auto elettrica? Se l’auto elettrica non va alla colonnina, la colonnina va all’auto elettrica. Evidente metafora del notissimo proverbio: “Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna”, l’impegno di Reefilla è direzionato a portare la ricarica ai piedi dell’auto.

In attesa che l’Italia sia elettrizzata con un numero di impianti sufficienti a garantire la ricarica alle auto elettriche, in caso di emergenza o di “ansia da autonomia” si potrà richiedere l’intervento di Reefilla con la sua “ricarica delivery”.

Nuova frontiera per la ricarica delle auto elettriche con la sperimentazione di uno strumento mobile che possa raggiungere il veicolo ovunque si trovi. Sarà attivo nella seconda metà del 2022 inizialmente a Milano e/o a Torino (città che si prestano sia per il numero di flotte auto sia per il relativamente elevato numero di veicoli a batteria).

Un pieno di energia prêt a porter attraverso un ecosistema di dispositivi di ricarica connessi, basati su batterie intercambiabili e gestiti dalla piattaforma aziendale cloud IoT. Più nel dettaglio un servizio che, da remoto e con un software collegato al sistema dell’auto, monitora lo stato di ricarica delle batterie. E quando il livello scende sotto il 20%, chi è al volante (o il gestore della flotta auto cui la vettura fa parte) riceverà un messaggio con la proposta di ricarica.

Sarà poi lo staff Reefilla a raggiungere il veicolo scarico ed a collegare fisicamente la batteria di ricarica mobile con lo sportello dell’auto elettrica. Tale strumento fornirà circa 120 km di autonomia in circa mezz’ora. In futuro, potrà essere impiegata la tecnologia del cambio batteria (o battery swapping): quella scarica sarà sostituita da una batteria carica, risparmiando ulteriore tempo.

L’obiettivo è quello di aumentare gradualmente il numero di “fillee” in modo da poter portare la ricarica delle auto elettriche ad un numero sempre maggiore di utenti-clienti.

In attesa di essere operativi sul campo, i 3 imprenditori stanno lavorando ad accordi con società di noleggio auto a lungo termine, aziende di leasing e di car sharing o anche con utility dell’energia per includere il servizio nei pacchetti ai clienti.

Stanno inoltre sviluppando un meccanismo di certified carbon credits per aggiungere ulteriori 100g CO2/km di riduzione per i km percorsi con l’energia by Reefilla. Lo scopo è un ulteriore incentivo alla guida sostenibile sia in termini di energia che di stile di guida.