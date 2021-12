Scafati. Michele Russo: “Rafforzare le forze dell’ordine”

Rafforzare le forze dell’ordine a Scafati “L’ennesimo blitz anti – droga in città ci restituisce uno spaccato preoccupante. Secondo quanto appurato dalla Procura Antimafia di Salerno, infatti, almeno tre clan si sono alternati in città per l’egemonia degli affari criminali nell’ultimo decennio. In tutto questo contesto, Scafati viene trattata da città di serie B. Da anni chiediamo, invano, il potenziamento della locale Tenenza dei carabinieri, con il passaggio a Compagnia, e la costituzione di un commissariato di polizia. Parole al vento, perché nessuno fa nulla. Poi, però, ci ritroviamo a contare la raffica di arresti per lo spaccio, le estorsioni e il controllo di settori della nostra economia. Allora invece di rendere merito, solo alle forze dell’ordine, a cui non basterà mai la riconoscenza per quanto fanno sul territorio scafatese, bisogna pretendere di più. Ecco perché, personalmente, chiedo a tutti i parlamentari salernitani e a quelli eletti nel nostro collegio tari d’impegnarsi affinché si potenzi con mezzi e uomini la tenenza dei carabinieri e si crei un commissariato di polizia in città”. Così Michele Russo, chiede ai politici di rango nazionale di tutti gli schieramenti, a partire dal PD, di rispondere concretamente alle esigenze della città dopo l’ultimo blitz anti – droga che ha portato a 21 arresti sul territorio scafatese.

Territorio fuori controllo

“Quello che emerge dagli organi d’informazione in questi giorni ci dice che a Scafati serve maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine. Potremo installare tutte le telecamere di videosorveglianza che vogliamo, ma qui la questione è diversa. Tutto passa dal potenziamento dell’organico delle forze di polizia, che a Scafati sono poche. Tutti lo sanno e tutte le realtà politiche in questi anni sono state celeri a denunciarlo. Basta sentire di imprenditori vessati da un sistema marcio. Chiedo a tutti parlamentari che ci rappresentano di prendere un impegno con questa città. Portiamo sui tavoli regionali e nazionali il “caso sicurezza di Scafati”. Non possiamo ricordarci di dirlo solo in campagna elettorale, dopo l’ennesimo blitz o dopo un’altra tragedia. Scafati come quarta città della provincia e prima dell’agro nocerino sarnese per popolazione meritano giusta considerazione. A partire dalla sicurezza”, ha concluso Russo.