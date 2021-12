Scafati. Resta teso il clima in maggioranza, Salvati contro i dissidenti

Resta teso il clima nella maggioranza che sostiene il sindaco Cristoforo Salvati. Dopo l’annullamento del Consiglio Comunale del 26 novembre, dovuto alle assenze di cinque consiglieri di maggioranza che avevano spinto la minoranza a far mancare il numero legale, il primo cittadino ha tenuto ferma la decisione di non incontrare i tre consiglieri comunali da lui ritenuti responsabili. La revoca delle deleghe ai consiglieri Paolo Attianese e Anna Conte non è piaciuta, che con Antonella Vaccaro compongono il gruppo dei “dissidenti”, originariamente composto da cinque consiglieri. A nulla è servita la mediazione degli assessori. Secondo gli assenti, nulla era preventivato e l’azione del sindaco ha solo inasprito gli animi, e non si esclude, dopo l’esito delle elezioni provinciali, la resa dei conti, che potrebbe passare per la doppia mozione di sfiducia a Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale. Il clima teso si registra anche sul gruppo whatsapp della coalizione, quando Cristoforo Salvati ad Emilio Cirillo e Paolo Attianese scrive laconicamente “prima di fare gli statisti venite a fare il vostro dovere in Consiglio Comunale, altrimenti dimettetevi”. Una battuta seguita alla richiesta di Cirillo di ripristinare il manto stradale e la pubblica illuminazione nelle periferie. “Questa è la strada dove abito io, sono quattro mesi che non si riesce ad accendere una lampadina, e meno male che siamo Fratelli D’Italia” aveva scritto Cirillo, allegando foto a sostegno di quanto stava denunciando. Un commento che aveva ricevuto la solidarietà di Attianese, scatenando la successiva ira del primo cittadino. Banco di prova sarà il Consiglio Comunale convocato per martedi 14 e in eventuale prosecuzione al 15 e 16 dicembre. Una seduta fiume con all’ordine del giorno gli argomenti rinviati l’altra volta. Dal 26 nessun incontro, almeno ufficiale, è stato tenuto così come lo stesso Salvati ha fatto sapere di aver blindato la Giunta, e che nessuna rimodulazione è prevista a breve. Ma i dissidenti di contro fanno sapere che non sono le posizioni a rivendicare, bensì il rispetto dell’accordo programmatico che portò l’entrata in Giunta degli assessori Daniela Ugliano e Pasquale Vitiello, oggi di fatto “caricati” sulle spalle del primo cittadino, a meno che, ipotesi tutta da verificare, non ricevano il sostegno dei tre consiglieri dissidenti. L’attenzione però è focalizzata sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 18 dicembre. Salvati ha chiesto alla sua maggioranza di votare per il capogruppo di Fdi Luca Maranca. La coalizione vede però anche la candidatura della leghista Laura Semplice, ma il favorito è però Nicola Acanfora, che siede nella minoranza ed è candidato in lista Campania Libera espressione del Presidente della Regione Enzo De Luca.

Adriano Falanga