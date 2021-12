Angri Eco Servizi. Candidati esclusi ricorrono al TAR

Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato all’azienda speciale Angri Eco Servizi. Ricorrono al TAR i 26 candidati esclusi dalla graduatoria della prova di preselezione prevista dal bando di concorso indetto dalla “Angri Eco Servizi”, per 15 operatori ecologici. In una nota stampa Renino & Partners Avvocati di Portici comunica di avere accettato l’incarico di difendere 26 candidati esclusi dalla graduatoria della prova di preselezione prevista dal bando di concorso indetto dalla “Angri Eco Servizi”, per 15 operatori ecologici.







Fiducia nella giustizia amministrativa

“Ai ‘blocchi di partenza’ concorsuale erano presenti in 221, la scrematura ha ammesso solo 100 candidati alle successive fasi del concorso” si legge nella nota. “Siamo fiduciosi – dichiara l’Avvocato Ciro Renino, titolare e fondatore della law firm napoletana – le indicazioni ricevute dai nostri clienti e dall’analisi degli atti, lasciano intendere uno spiraglio operativo interessante”. Sul ricorso intrapreso dai detti candidati deciderà il T.A.R. Campania – sede di Salerno.