De Luca: arrivano le restrizioni in vista delle feste natalizie e capodanno

Con i contagi che stanno salendo quotidianamente e la minaccia data dalla variante Omicron che desta preoccupazione, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca ha anticipato che in occasione della vigilia di Natale e della vigilia di fine anno verranno inserite delle restrizioni e divieti che possano generare assembramenti.

In questi due giorni saranno infatti vietate la vendita di alcolici e in occasione del 31 non ci saranno eventi nelle principali piazze delle città. L’obiettivo, come ha sottolineato De Luca, è quello di evitare eventuali chiusure nei mesi successivi che potrebbero creare delle difficoltà economiche all’intero paese.

Proprio per questo motivo De Luca ha deciso, in comune accordo con il governo, di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 Marzo 2022.

Andrea Vitiello