Pompei. Le spese per i festeggiamenti una costante della politica

“Spendere più di 300 mila euro con una città in ginocchio è assurdo. Sarebbe bastato allestire l’albero di Natale e regalare le calze di dolciumi ai bambini per l’Epifania”. A parlare è Domenico di Casola, il capo dell’opposizione nel consiglio comunale di Pompei. Dove intende parare con la sua teoria del “bambino capriccioso” si capisce subito dal suo post sui social, “Mi auguro che i consiglieri di maggioranza ne prendano atto perché iniziano ad essere “correi” di una manifesta iniziativa inutile e dannosa per Pompei”. Quella di Di Casola è apertamente una chiamata alle armi ai 4 ribelli di Movimento Popolare. Si parla, non troppo in segreto, di una “sfiducia new style”. Vale a dire nell’aula di consiglio comunale anziché nelle segrete adunanze nello studio di un notaio. L’iniziativa di spese per luminarie e feste di piazza natalizie è stata di volta in volta l’occasione per celebrare lo sfarzo del regime o l’opportunità per liberarsi di un sindaco indesiderato o ancora l’espediente per salvare un’amministrazione (a quei tempi Lo Sapio era schierato tra i perdenti). In poche parole le feste di Natale procurano indigestioni e/o bocche amare ai politici pompeiani di turno ne consegue (a secondo dei casi) la purga o il rinfrescante. Il dissidio sulle spese festaiole è una costante tradizionale (praticamente una tradizione della politica locale) anche perché sono praticamente le sole che si fanno con i soldi delle tasse dal momento che per rifare le strade o impiantare la video sorveglianza si attende l’iniziativa di Governo e/o Regione Campania, ovviamente con la speranza che la burocrazia comunale non combini altri guai.