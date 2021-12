Pompeii. Il Foro nel mercante in fiera

È stata annunciata sai social del Parco Archeologico di Pompei la prima edizione del Mercante in Fiera dedicato al patrimonio culturale della Campania allo scopo di far scoprire ai campani musei e luoghi di arte e cultura del territorio regionale giocando in famiglia durante le festività natalizie. E’ stata allo scopo edita una special edition del Mercante in Fiera in una versione illustrata della Campania in omaggio per Natale.

Tra le 40 carte che rappresentano vari luoghi della cultura della Regione campania é stato inserito il Foro di Pompeii.

l’iniziativa é di Scabec | Campania Artecard

Tutte le info qui https://www.scabec.it/…/mercante-in-fiera-edizione…