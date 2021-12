Scafati. Per i consiglieri comunali arrivano i “gettoni sotto l’albero”

Arriva Babbo Natale per i consiglieri comunali scafatesi. Sotto l’albero la liquidazione dei gettoni di presenza relativi al secondo e terzo trimestre 2021, un impegno spesa di oltre 27 mila euro complessivi. I consiglieri comunali non percepiscono retribuzione, ma un gettone di presenza di 34,14 euro lordi per ogni presenza alle commissioni consiliari e Consigli Comunali. E’ la leghista Laura Semplice, esponente di maggioranza e presidente commissione Politiche Sociali, ad incassare l’assegno più corposo per le sue 66 presenze: 2.253 euro. La segue Teresa Formisano, capogruppo di Forza Italia, con i suoi 2.116 euro. Sul podio, al terzo posto, la presidente della commissione commercio Ida Brancaccio, con 57 presenze istituzionali e 1.946 euro liquidati. Quarto posto ancora un consigliere di maggioranza, Camillo Auricchio, con 1.707 euro. E’ Michelangelo Ambrunzo, dalla minoranza, a fermarsi in quinta posizione con una liquidazione pari a 1.638 euro. L’ex Presidente della commissione Bilancio, Nicola Cascone, registra 1.605 euro. A seguire, in ordine sparso, Liliana Acanfora: 990 euro; Nicola Acanfora: 819 euro; Domenico Acunzo: 1.023; Paolo Attianese: 1.365; Giovanni Bottone: 716 euro; Alfonso Carotenuto: 1.126; Antonio Carotenuto: 1.605; Giovanna Cavallaro: 921; Teresa Cirillo: 1024; Antonio Fogliame: 716 euro; Michele Grimaldi: 1.092; Luca Maranca 1.330; Giuseppe Sarconio: 853; Antonella Vaccaro: 852. E’ il consigliere di Fratelli D’Italia Emilio Cirillo il meno presente. Ha preso parte ad appena 10 sedute, tra commissioni e consigli comunali, per un compenso di sole 340 euro. Lo seguono Anna Conte, anch’essa dalla maggioranza, con 443 euro e il leader di Insieme per Scafati Michele Russo, con 18 presenze e 613 euro.

Adriano Falanga