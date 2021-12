Scafati. Scuola bus da Mariconda: paghi due, prendi uno

“Le sembra giusto, soprattutto in questi giorni che stiamo assistendo ad una ripresa dei contagi, che mio figlio debba stare in un pulmino ammassato con gli altri bambini, quando il servizio prevede la disponibilità di due pulmini e il rispetto delle norme Anticovid?”. E’ lo sfogo di una delle tante mamme dei piccoli alunni della scuola elementare e materna del plesso Mariconda. La loro scuola è interessata da lavori di ristrutturazione, il cronoprogramma prevede la riconsegna dell’istituto entro il 31 marzo 2022. In questo lasso di tempo il Comune di Scafati ha previsto per loro una sistemazione temporanea presso il plesso Capoluogo in via Sant’Antonio Abate. Per ovviare ai disagi dovuti alla distanza, l’amministrazione ha anche assicurato il servizio di trasporto gratuito. “Mi chiedo come sia possibile che su ogni problematica che riguarda Scafati e la sua comunità questa amministrazione sia assente e menefreghista. Sono giorni che in modo altalenante il servizio di trasporto degli alunni di Mariconda alla scuola Capoluogo avviene non ottemperando il contratto di servizio e in dispregio delle norme anticontagio” le parole di Giuseppe Sarconio. Il consigliere di minoranza è stato interessato del problema da alcune mamme, perché il servizio offerto non rispetterebbe le opportune condizioni da contratto. “Anche stamattina i genitori ci hanno fatto presente che l’autobus era uno e non due come previsto – aggiunge Sarconio – Nei giorni scorsi erano anche tre i bambini seduti su in unico posto, assurdo. Non è per nulla normale, soprattutto di questi tempi, l’attenzione deve essere altissima, Sindaco, prima autorità sanitaria della nostra comunità e l’Assessore dovrebbero saperlo bene”. Per la scelta del contraente si è proceduto ad una trattativa diretta sul MEPA, assegnando alla ditta Acampora Group srl di Angri il servizio, a mezzo determina 129 del 16 settembre 2021, del settore Servizi al Cittadino. A fronte dell’importo giornaliero di euro 220 oltre iva, la ditta avrebbe garantito l’utilizzo di due pullman con due autisti e due accompagnatori, tenendo altresì conto delle norme Anticovid19. Un impegno di spesa per oltre 30mila euro fino fine marzo 2022, data in cui i piccoli alunni della scuola al confine con Pompei dovrebbero rientrare nella loro scuola ristrutturata. “L’assessore Alfonso Di Massa la settimana scorsa, investito del problema, aveva promesso di risolvere la faccenda, ma a quanto pare siamo al punto di partenza” sottolinea Giuseppe Sarconio, mentre le mamme minacciano di non mandare i figli a scuola, fino a quando non sarà garantito il rispetto delle norme Covid e del capitolato d’appalto. Schiarite invece sul fronte mensa. Dopo la partenza in salita del 6 dicembre, è arrivato anche il via libera dall’Asl per la somministrazione dei pasti alternativi ai bambini intolleranti, diabetici e di altra religione.

Adriano Falanga