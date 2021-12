Angri. Voragine su Via Orta longa in località Avagliana

Voragini sulla Strada Provinciale 185 in località Avagliana, meglio identificata come Via Orta Longa. Il manto stradale completamente distrutto dalle abbondanti piogge ha contribuito alla formazione di un grosso cratere proprio nei pressi del nuovo cavalcavia, sul Rio Sguazzatorio, ancora chiuso alla circolazione. Voragini a centro strada impediscono il transito ai veicoli, seppure la strada resta interdetta al traffico veicolare.

Una voragine di alcuni metri quadrati di diametro

Agli occhi di chi transita, oltre ai tanti crateri sul manto d’asfalto ormai logoro, si presenta una voragine di alcuni metri quadrati di diametro e piena di acqua e fango. Urgono gli interventi per rifare il tratto fino a località Avagliana che dovrebbero iniziare appena le condizioni meteo si stabilizzeranno. Per la in sicurezza di questo tratto stradale tra Via Orta Longa e la strada Statale 18 sono stati stanziati 728.490,77 euro destinati alla manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 185. Il gruppo “Progettiamo per Angri” sta da mesi sollecitando la Provinciale di Salerno e il Presidente Michele Strianese ad attuare urgentemente gli interventi sul tratto.

Luciano Verdoliva