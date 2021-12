Pagani. Calce e Sessa sul bilancio di previsione

Pagani. La nota dei consiglieri Vincenzo Calce e

Anna Rosa Sessa sul Bilancio di previsione 2020 e Dup 2020/2022

La nota

Bilancio di previsione 2020 e Dup 2020/2022? Semplicemente una presa d’atto di quanto “non fatto” in un anno di governo, nonostante gli show, nonostante i proclami, nonostante gli sterili vittimismi e gli assurdi protagonismi.

La realtà è palese ed è sotto gli occhi di tutti.

I problemi

Pagani sta affogando tra i rifiuti, nell’erba alta, nelle buche piene d’acqua.

Pagani non ha più le politiche sociali. Anzi le ha ridotte ai “buoni spesa” ed “i pacchi alimentari” ed a qualche contributo alle associazioni amiche.

Pagani non ha ancora un Puc. Anzi non si è nemmeno capaci di far essere i lavori di rifacimento della Statale 18 “costanti” e “regolari”.

Pagani non ha dato il via ad alcuna politica per il commercio locale mentre favorisce iniziative imprenditoriali che contravvengono a qualsiasi regola o principio.

Pagani non riesce ad avere ordine pubblico e minima gestione della viabilità. Anzi le strade sono perennemente al buio ed i sensi di marcia vengono cambiati senza logica.

Tutto per la mancanza di progettualità e di visione di una politica “cieca” ed “istituzionalmente arrogante”.

Da forze di minoranza, suoniamo la sveglia. Pagani non merita tutto questo. Pagani merita concretezza. Pagani merita risposte.

È tempo di agire. E noi saremo pronti a dare il nostro contributo fattivo se questa amministrazione si renderà conto che la strada non è quella giusta e sarà pronta ad invertire rotta