Pompei. Annullato il concerto di Gigi D’Alessio

Il risultato immediato dell’Ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di vietare le manifestazioni di piazza di queste festività natalizie ha comportato per il Comune di Pompei l’annullamento del concerto di Gigi D’Alessio. Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha diffuso una dichiarazione video nella quale ha spiegato che l’amministrazione comunale già si era preparata ad una evenienza del genere (che ha comportato l’annullamento del concerto) dopo aver incontrato le forze dell’Ordine. Restano le luminarie e gli altri eventi programmati per le feste. In particolare Lo Sapio sottolinea che, nelle sue intenzioni, questo del 2021 deve esser un Natale dedicato ai bambini per ricreare in loro l’entusiasmo che successivamente sarà trasmesso ai grandi. Sempre ai bambini il sindaco di Pompei rivolge le maggiori attenzioni annunciando nuove iniziative per loro e le calze della Befana che saranno consegnate alla parrocchie anche per evitare inutile assembramenti. Nelle parole di Lo sapio traspare evidente la delusione per aver dovuto rinunciare al concerto canoro di un big della canzone napoletana. “Non siamo in grado di accogliere le migliaia di persone richiamate dalla presenza a Pompei di Gigi D’Alessio”. Ha ammesso senza rinunciare alla speranza di ripartire con iniziative di piazza di promozione turistica dopo il 31 marzo 2022 quando dovrebbe finire l’emergenza nazionale. Ovviamente non la pensano come il sindaco di Pompei coloro che hanno criticato il gran dispendio di denaro pubblico in luminarie e concerti mentre lòacittà vive una grande emergenza in tema di sicurezza stradale, ordine pubblico e degrado ambientale.