Scafati. Focolaio Covid in caserma, positivi 8 carabinieri su 30

Cluster nella Tenenza dei carabinieri di via Oberdan guidata dal tenente Gennaro Vitolo, 8 militari su 30 in servizio sono risultati positivi al Covid. Per loro è scattata la misura dell’isolamento domiciliare. I militari in servizio vengono monitorati con cadenza settimanale. Gli 8 carabinieri sono tutti vaccinati, qualcuno anche con terza dose, non hanno sintomi importanti. Nonostante le oggettive difficoltà dovute alla carenza di uomini, le attività proseguono regolamente.