Scafati. Sindaco nel mirino dei dissidenti, caos in Consiglio

Scelgono la linea del “filo del rasoio” i tre dissidenti Paolo Attianese, Antonella Vaccaro e Anna Conte. Una linea che tiene costantemente in tensione la loro maggioranza, perché ad ogni votazione, tramite gioco forza, non è mai chiaro a priori se sussistano i numeri o meno. In poche parole, il messaggio al Sindaco Cristoforo Salvati è “non hai più la certezza di avere i numeri” e soprattutto, la sua scelta di alzare il tiro e revocare le deleghe non ha portato a nulla, se non ad inasprire i toni. I segnali si hanno già alla prima votazione, quando una mozione sul Polo Scolastico, presentata dal gruppo di minoranza Insieme per Scafati, viene respinta con appena 11 voti su 10, con i dissidenti schierati a favore con la minoranza. A dire il vero, la mozione non è passata soltanto grazie alle assenze di alcuni esponenti di minoranza, arrivati con ritardo. Successivamente la seduta ha visto il voto a favore sugli altri argomenti, ma sarà dal prossimo Consiglio che Attianese, Conte e Vaccaro voteranno secondo coscienza, e non secondo indicazioni. Vale a dire un possibile scenario di “indipendenza” dalla maggioranza, si vota per convinzione e non per schieramento politico. La mozione sul Polo Scolastico ha portato alla luce importanti novità su quello che era il progetto madre del Più Europa voluto dall’amministrazione Aliberti. Rifinanziato grazie ad un nuovo accordo di programma con la Regione Campania, il progetto ha subito una variazione del quadro economico, oltre due milioni di euro in più, che fanno arrivare il costo complessivo dell’opera nell’area Ex Del Gaizo a sfondare quota 16,5 milioni di euro. Un incremento dovuto agli adeguamenti alle nuove normative che nel tempo si sono succedute, come ha spiegato in Aula l’assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Vitiello. Per rientrare nei costi la struttura subirà lievi diminuzioni nelle dimensioni, ma dato più importante, la copertura economica necessaria è stata individuata dall’amministrazione comunale in una revisione dell’accordo di programma. Palazzo Mayer rinuncerà a due altri progetti legati ai Pics, non ancora avviati ma già finanziati, ossia il centro socio culturale nell’area ex macello e il centro socio sanitario nella ex Manifattura Tabacchi. Il risparmio di oltre 3,8 milioni di euro sarà “devoluto” alla realizzazione del Polo Scolastico. Naturalmente il nuovo accordo dovrà essere ratificato dalla Regione Campania, e la variazione al piano triennale delle opere pubbliche votata in Assise. La mozione di Insieme per Scafati impegnava il Consiglio Comunale, e non la Giunta, a deliberare la scelta di rettificare l’accordo. E’ stata respinta per un voto soltanto. Cambio alla guida della commissione Bilancio, sarà Ida Brancaccio a rilevare la poltrona lasciata da Nicola Cascone, dopo il suo passaggio all’opposizione. Botta e risposta a suon di emendamenti, respinti dalla maggioranza, sul regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici, che viene comunque approvato.

Adriano Falanga