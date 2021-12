Agro Solidale pubblica le graduatorie buoni spesa

Per i beneficiari dei Comuni di Sarno, Pagani e San Valentino Torio. L’erogazione sarà effettuata a partire da domani venerdì 17 Dicembre. Il buono sarà scaricabile direttamente dall’Area Riservata del sito www.agrosolidale.it (dove si è già compilata la domanda), accedendo con le proprie credenziali e cliccando sulla pagina “Elenco buoni spesa” o tramite SMS ricevendo il link in cui trovarlo.

Guarda anche Agro Solidale comunica: le ultime novità, pronti i buoni spesa (video)

Domande da integrare

Solo in merito alle domande Buoni spesa momentaneamente non accolte con la motivazione “Da Integrare”, si comunica che è possibile integrare le suddette domande fino al 21 Dicembre 2021.Le integrazioni devono essere effettuate solamente online riaccadendo all’Area Riservata del sito www.agrosolidale.it, richiamando la propria domanda già compilata e inserendo correttamente l’allegato richiesto, corretto. Clicca sul seguente link per consultare le graduatorie e gli esercizi commerciali in cui è possibile spendere il buono