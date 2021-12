Nocera Inferiore. Si è dimessa l’assessore Imma Ugolino ne da notizia il sindaco Manlio Torquato in una breve nota.

La nota

Comunico di aver ricevuto in data odierna, come già anticipato dall’ interessata, le dimissioni dalla carica di Assessore dell’ Architetto Immacolata Ugolino che ha ricevuto un prestigioso incarico professionale fuori Regione. Nel ringraziarla, le rinnovo la gratitudine mia e dell’ Amministrazione per la qualità e lo stile del suo impegno amministrativo che ha consentito alla città numerosi interventi: i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport e dello Stadio con la nuova pista di atletica, dei sottopassaggi e i lavori in corso per la riapertura della villa comunale e dei lavori programmati per il Castello e il sentiero del Parco Fienga e ancora, tra gli altri per l’ edilizia scolastica e popolare, i lavori di riqualificazione al Cimitero.

Ciro Amato

La delega ai Lavori Pubblici sarà perciò assolta dall’Avvocato Ciro Amato che già ci ha affiancato per le attività infrastrutturali territoriali come consulente esterno e figura di prestigio che già conosce l’ iter dei procedimenti di settore in corso che andremo a concludere entro fine mandato.