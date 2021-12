Pagani. Bilancio OK. De Prisco “Rilanceremo il paese”

Passa il bilancio e il sindaco Lello De Prisco si dice soddisfatto di avere superato il difficile scoglio che teneva bloccato l’ente di Piazza D’Arezzo. “Siamo stati bloccati da un anno a causa di una dichiarazione di dissesto che in altri comuni, messi molto peggio di noi, non hanno nemmeno lontanamente di fare” afferma.

Non lesina accuse nei confronti dell’ultima amministrazione Gambino, quella che ha visto al governo di Palazzo San Carlo prima l’ex consigliere regionale FdI e poi la sua vice Anna Rosa Sessa, che decise poco prima dell’esplosione della pandemia di Covid-19 di condannare la città al dissesto finanziario. Il bilancio di previsione 2020/2022, a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è stato approvato con 16 voti, ovvero dall’intera maggioranza a sostegno del sindaco Lello De Prisco. Secco no dall’opposizione che fa ancora riferimento all’ex sindaco Gambino: Enza Fezza, Fabio Petrelli e Vincenzo D’Amato, mentre Vincenzo Violante ha preferito astenersi. Assenti giustificati gli altri consiglieri di opposizione.







Le contestazioni

Anna Rosa Sessa, assente per motivi di lavoro, nella seduta consiliare, aveva duramente contestato la maggioranza lunedì pomeriggio per il rinvio del consiglio comunale in seconda convocazione. “Purtroppo, grazie alla superficialità e all’arroganza di chi non rispetta le istituzioni, mi sono trovata costretta, per la prima volta da inizio di questa consiliatura, a non presenziare e a non espletare il mio ruolo in consiglio comunale – ha affermato sui social, l’ex braccio destro di Gambino, Anna Rosa Sessa – Ma ci siamo resi conto del ruolo che svolgiamo e della sua sacralità? C’erano argomenti importanti all’ordine del giorno e altri di stretta attualità da affrontare ma lunedì si è evitato il confronto”.













La risposta di De Prisco: “Il prossimo sarà l’anno in cui rilanceremo il paese”

Secca la risposta alle accuse delle opposizioni, sia in consiglio comunale che sui social, del sindaco De Prisco che ha elencato i fallimenti del recente passato, politici ed economici. “Da oggi iniziamo ad amministrare la città anche contabilmente – ha tenuto a precisare il primo cittadino – Il prossimo sarà l’anno in cui rilanceremo il paese. La nostra città si toglierà delle grandi soddisfazioni”.