Pompei. Associazione sportiva in un locale sequestrato alla camorra

E’ stata inaugurata ieri (15 dicembre) dal sindaco di Pompei e dall’assessore alla legalità, Mario Morcone, della Regione Campania la sede del Movimento Sportivo Bartolo Longo. Ad essa è stato assegnato un appartamento sito in via I Traversa Pontenuovo, precedentemente confiscato alla camorra. In questo modo il bene confiscato diventa simbolo di riscatto e presidio di legalità. Il Centro Sportivo Bartolo Longo organizza ogni anno la Corsa della Pace che quest’anno è arrivata alla diciassettesima edizione. Si tratta di una gara podistica di 30 chilometri che parte da Piazza Plebiscito a Napoli e che, dopo aver attraversato la costa vesuviana arriva a Pompei in piazza Bartolo Longo, facendo lo stesso percorso di quello attraversato dal quadro della Madonna del Rosario per arrivare da Napoli al Santuario di Pompei