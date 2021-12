S.Egidio del Monte Albino. Rampa ferma al palo, la nota di Cascone

Ritardi per l’inizio dei lavori di realizzazione della rampa in uscita da Salerno dell’A3. A tre mesi dalla posa della prima pietra per la realizzazione della nuova rampa di uscita sulla corsia nord dello svincolo autostradale di Angri sud, i lavori non sono ancora partiti. Sulla questione interviene ancora Luca Cascone il Consigliere Regionale della Campania e Presidente della IV Commissione Consiliare (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici).

Guarda anche S.Egidio. Lavori fermi alla rampa autostradale parla Luca Cascone (video)

La nota di Cascone.

“Martedì ho sentito il Sindaco di Sant’Egidio che mi spiegava che di problemi con autorizzazioni e genio militare e confermava che in questa settimana sarebbero iniziati i lavori. Ho chiesto una mail di risposta alla mia che possa tranquillizzare i tanti cittadini e amministratori che mi chiedono, non appena arriverà proverò a trasferirne i contenuti” spiega Cascone nella sua breve nota.