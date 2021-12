Scafati. Ok del Consiglio alla “rivoluzione urbanistica”

Arriva la “rivoluzione urbanistica” di Cristoforo Salvati. Nonostante le tensioni in maggioranza, gli emendamenti presentati dalla minoranza e le tre ore di discussione, il Consiglio Comunale approva il regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici, e la vendita dei diritti di proprietà delle aree Peep. “Provvedimenti rivoluzionari a favore della città, che consentono lo sviluppo mantenendo inalterate le aree destinate ad attrezzature collettive e ritenute di importanza strategica, inserendole di volta in volta nel programma delle opere pubbliche” esulta il primo cittadino. “Il comune avrà la possibilità di costruire piazze e parcheggi o altre opere pubbliche, dove possono essere maggiormente fruite dai cittadini, e gli imprenditori di conservare la proprietà – fa eco il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio – pensiamo ad una Scafati sempre più a misura d’uomo e nel contempo che sappia coniugare i diversi interessi in gioco per il bene comune”. Il regolamento ha ricevuto 14 voti a favore. Voto unanime, 22 su 22, per la vendita dei diritti di superficie. “La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà nelle aree peep, consente a tanti cittadini di diventare finalmente proprietari tenendo conto del valore venale del bene e da la possibilità all’ente di fare cassa costituendo un apposito capitolo che consente di programmare altre opere per il rilancio della città” le parole di Salvati. Palazzo Mayer stima in circa due milioni di euro l’introito derivante. Sulla monetizzazione degli standard restano però le perplessità di Michele Russo, che con i colleghi di opposizione ha tentato più volte di emendare il regolamento. “Ciò che non convince del Regolamento approvato martedì, tuttavia, e per questo ho votato contro sono alcuni punti chiave – spiega – Ad esempio su tutti, la possibilità di non realizzare le opere infrastrutturali, nuovi insediamenti, produttivi, commerciali e direzionali, nonché nei piani di nuova edificazione residenziale se esistano opere analoghe “prossime o adiacenti”. E’ evidente la genericità e la conseguente discrezionalità valutativa. E poi se in adiacenza ad un parcheggio si vogliono dare 5 nuovi insediamenti senza farne un altro quando ci si ferma?”. Il rischio, secondo Russo, è di prestare il fianco ad una nuova pagina di speculazione edilizia, sulla scia di quella che lui stesso ha definito “la delibera più vergognosa” prodotta dal Consiglio Comunale negli anni 80. “Ai cittadini servono opere parcheggi e verde come per legge e possibilmente realizzati contemporaneamente agli interventi edificatori – aggiunge – Non volevamo e non vogliamo che si ripeta la storia di Via della Resistenza e via Passanti con edificazioni per migliaia di abitanti senza le infrastrutture”.

Adriano Falanga