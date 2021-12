Scafati. Polo Covid, su 30 ricoverati, 21 non hanno vaccino

E’ oramai il centro di riferimento per la lotta al Covid19 della provincia di Salerno. Al Polo Covid “Scarlato” di Scafati si lavora intensamente a pieno ritmo, e i posti letto sono oramai al limite della disponibilità. Al momento la Terapia Intensiva, che ha visto il decesso di un 70enne no vax nella giornata di ieri, ospita 3 pazienti su 4 posti letto disponibili. Sono due non vaccinati e un 40enne vaccinato immunodepresso. Al Malattie Infettive, riaperto pochi giorni fa, sono occupati 12 posti letto su 16 disponbili. Di questi, 9 sono senza copertura vaccinale e bisognosi di respirazione assistita, mentre gli altri 3 sono vaccinati, ma non destano particolare preoccupazioni. Al terzo piano sono tutti e 15 occupati i posti del reparto Pneumocovid Sub intensiva. Si tratta di 10 no vax, tra cui un ragazzo 31enne, ricoverato con la mamma nello stesso reparto, anch’essa no vax. Cinque i vaccinati, tra i quali uno con una sola dose di Astrazeneca.

Regge il turn over il Pronto Soccorso.

Ai centri vaccinali dello Scarlato e di via della Resistenza sono partite stamattina le inoculazioni alla fascia 5-11 anni. Ad accogliere i bambini anche servizi di animazione e assistenza pediatrica.

Adriano Falanga