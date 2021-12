Natale in zona gialla per alcune regioni, in arrivo nuove restrizioni

Da lunedi 20 dicembre alcune regioni diventeranno di colore giallo: le regioni interessate sono la Liguria, il Veneto, le Marche e la provincia di Trento. Probabile cambio colore anche per la Lobardia e l’Emilia Romagna che potrebbero diventare successivamente arancioni.

La zona gialla comporta l’obbligo di mascherina all’aperto ovunque (mascherina all’apetto che è comunque obbligatoria anche in zona bianca in casa di assembramenti). La zona arancione comporterebbe una distinzione netta tra la vita di chi ha il super green pass e quella di chi invece ha quello base o non lo ha. Per tutti i non vaccinati scatterebbero sostanzialmente le restrizioni della zona arancione, mentre le attività resterebbero tutte aperte per chi ha la certificazione verde rafforzata.

L’indice relativo all’Rt è in netto calo, stabile a 1,13 nella settimana che va dal 24 novembre al 7 dicembre. In vista delle feste natalizie molte regioni applicheranno delle restrizioni per evitare assembramenti soprattutto nei giorni della vigilia di Natale e l’ultimo giorno dell’anno dove le persone sono solito incontrarsi per scambiarsi gli auguri. Proprio per evitare assembramenti in alcune regioni come per esempio la Campania il governatore De Luca ha fatto presente che le feste di piazza e eventi in vista della serata di capodanno sono vietate per evitare un aumento di contagi nelle prossime settimane dal momento che la situazione è molto delicata anche per la diffusione della variante Omicron.

Andrea Vitiello