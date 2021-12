Pagani. Precisazioni in merito ad avvisi Geset

Precisazioni sulla cartella TARI. Una nota dell’assessore delegato all’ambiente Giuseppe Campitiello.

La nota

In merito alle buste bianche che alcune famiglie paganesi si sono viste recapitare in queste settimana, si precisa che non si tratta di nessun avviso recapitato da parte del Comune di Pagani.

La Geset, società deputata alla riscossione coattiva dei tributi nelle scorse annualità, sta procedendo all’invio di avvisi attraverso una posta privata, alle famiglie paganesi che non hanno pagato la Tari relativo alle annualità pregresse. Si tratta di un avviso di cortesia, prima di procedere alla notifica vera e propria.

Si coglie l’occasione per sollecitare la cittadinanza morosa a mettersi in regola con i pagamenti dei regressi e tutti i paganesi a rispettare le scadenze per l’annualità in corso.