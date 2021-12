Pompei. Annullamento concerto Gigi D’Alessio Luisa De Angelis propone risarcimento ai commercianti

Tra le molte e svariate reazioni dei pompeiani alla notizia dell’annullamento del concerto di Gigi D’Alessio, necessario a seguito della decretazione regionale collegata all’emergenza Covid, appare particolarmente pungente la proposta della consigliera Luisa De Angelis che ha abbandonato la maggioranza dopo un tira e molla che il primo cittadino di Pompei non ha gradito particolarmente, tant’è vero che nell’ultimo consiglio comunale ha assunto nei confronti della gentile consigliera un comportamento sgarbato, deplorato dalla società civile. La De Angelis su un suo post Facebook, riferendosi al suo precedente intervento in consiglio comunale di aiutare con un contributo straordinario gli esercizi commerciali e le attività ricettive del primo tratto di Via Lepanto (dal civico 1 al civico 41/B) ha proposto l’erogazione di 100 mila euro (vale a dire il cachet risparmiato per Gigi D’Alessio) e di calcolare i singoli contributi al 30% degli incassi dal 01/12/2018 al 31/12/2018 con un tetto di millecinquecento euro. “Ritengo necessaria tale misura allo scopo di mettere in atto iniziative di solidarietà e concrete politiche di sostegno alle attività commerciali del primo tratto di via Lepanto gravemente danneggiate a causa della sospensione dei lavori pubblici di cui sono responsabili sindaco e maggioranza”. Spiega la De Angelis, argomentando che la sospensione dei lavori pubblici al centro di Pompei è capitata nel periodo delle festività natalizie, dopo i due anni precedenti nei quali, a causa della pandemia, le attività commerciali avevano subito un fortissimo calo del giro d’affari. Ne consegue che il danno subito (a causa di un flop amministrativo) col difficile raggiungimento, per la potenziale clientela, dei predetti negozi ed esercizi pubblici, nelle feste di Natale, potrebbe essere in parte risarcito con i soldi stanziati per il concerto di Gigi D’Alessio, definitivamente cancellato.