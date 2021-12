Sarno. Sosta a pagamento, poca chiarezza sul contratto

Azienda speciale. Manca il contratto di servizio per la gestione dell’area di sosta a pagamento sul territorio. Non esisterebbe un contratto tra il Comune di Sarno e la “Sarno Servizi Integrati”. La questione non è stata ancora risolta, secondo il consigliere comunale di opposizione Giovanni Montoro che ha evidenziato il fatto sulle colonne del quotidiano “La Città”.







Nessuna indicazione

Inoltre dell’avviso pubblico per la selezione dei sei ausiliari del traffico non vi sarebbe alcuna indicazione sulla delibera di giunta che ha ratificato l’apposito contratto di servizio per la gestione “in house providing” delle aree di sosta a pagamento site sul territorio comunale. Il 30 novembre scorso il consiglio di amministrazione della “Sarno Servizi Integrati” ha però approvato un atto fondamentale per il reclutamento di personale dell’azienda partecipazione totalitaria del Comune di Sarno. Si tratta del regolamento per l’assunzione del personale, l’insieme di norme che disciplinano le modalità di ricerca e di selezione degli aspiranti lavoratori.