Scafati. Sui patti di collaborazione siglata la “tregua” di Natale in Consiglio Comunale

Scoppia la pace in Consiglio Comunale, con il via libera ai patti di collaborazione, al regolamento per le sponsorizzazioni e alle modalità on line per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa. Tre importanti regolamenti che aprono alla gestione condivisa dei beni comunali tra amministrazione e società civile, puntando in questo modo al recupero e riqualificazione delle aree in stato di abbandono. I patti di collaborazione affondano le radici nelle belle pagine di cittadinanza attiva registrate durante la gestione commissariale, quando, grazie ad associazioni e comitati, beni comuni quali la Villa Comunale (oggi nuovamente chiusa) e il quartiere “Vetrai” riuscirono a reggere la totale assenza delle istituzioni. I tre provvedimenti, importante evidenziare, nascono grazie al lavoro e al voto unanime di maggioranza e opposizione, uno di questi è frutto di una proposta dei consiglieri di Campania Libera Antonio Fogliame e Nicola Acanfora. “La modifica statutaria ed i regolamenti approvati all’unanimità in consiglio comunale sono il frutto del lavoro intenso svolto in commissione, dove si è costruita una forte sinergia tra maggioranza ed opposizione; rispetto istituzionale e amore per la città sono i presupposti che rendono possibile tutto ciò – spiega Luca Maranca, capogruppo Fdi e presidente commissione Statuto e Regolamenti – Nel merito dei regolamenti, sono veramente felice perché abbiamo dato un contribuito altamente innovativo alla città, ridisegnando sotto diversi profili il rapporto tra pubblico e privato, in piena aderenza al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale”. In Aula non sono mancati scambi “affettuosi” e cordiali tra il Sindaco Cristoforo Salvati, e Michele Grimaldi, a segnare, chissà, una “pace istituzionale” dopo mesi di duro scontro politico. “Era dal 2016, che assieme a tante associazioni laiche e cattoliche, proponevamo l’istituzione per il regolamento sui pattini collaborazione – ricorda Grimaldi – Averlo approvato è per noi motivo di enorme soddisfazione: diamo così la possibilità alla nostra comunità di occuparsi di se stessa, uscendo fuori dalla logica dell’assegnazione dei luoghi, ma promuovendo la partecipazione attiva e collettiva alla rigenerazione e alla cura degli stessi. Importante inoltre, l’approvazione del nostro emendamento sul regolamento delle sponsorizzazioni, che le vieta per quei soggetti condannati, anche in primo grado, per illecito penali e amministrativi di natura ambientale: con i soldi non ci si può ripulire la coscienza e l’immagine. Infine, molto importante anche l’approvazione della nostra mozione sui beni confiscati: si è impegnata la Giunta a risolvere le criticità del Fondo Nappo entro sessanta giorni, e partecipare al bando del Pnrr che mette a disposizione 250 milioni di euro complessivi per progetti afferenti i beni sottratti alle mafie”.

Adriano Falanga