Angri. Palazzo Doria riapre al pubblico e nessuna gestione ai privati







Si riaprono le porte di Palazzo Doria di Angri. Nelle scorse ore l’impresa appaltatrice dei lavori ha riconsegnato le chiavi agli uffici competenti dell’ente di Piazza Crocifisso. A occuparsi della gestione delle sale dell’antico palazzo medievale sarà l’Unità Operativa Complessa Servizi Sociali che dovrà coordinare e gestire per le attività previste dal regolamento. Alcune sale sono già state richieste in maniera stanziale. Anche la Pro Loco dovrebbe trovare sede all’interno dell’ex sede del Municipio angrese.







Una lunga interdizione alla cittadinanza

Palazzo Doria è stato chiuso per circa due anni per adeguare strutturalmente il monumento storico cittadino. Un finanziamento di circa 800mila euro erogato della Regione Campania e dalla Protezione Civile ha consentito all’ente di poter riqualificare Palazzo Doria con lavori di completamento per la prevenzione del rischio sismico. Una consegna tardiva dovuta essenzialmente anche ai ricorsi tra le ditte in gara per l’appalto e all’emergenza COVID. Un’ulteriore somma dei “lavori aggiuntivi imprevisti” per il completamento e il miglioramento sismico dei corpi 1 e 2 di Palazzo Doria hanno completato l’opera di adeguamento e nelle scorse ore il castello è ritornato patrimonio cittadino. Somma finanziata dalla Regione Campania con Fondi della Protezione Civile destinata al completamento dell’ingresso e del fossato.













Nessuna gestione ai privati: è un monumento tutelato dalla Soprintendenza

“Il Palazzo Doria resterà patrimonio dell’ente e non è prevista nessuna gestione futura ceduta a terzi o privati” fanno sapere dal comune smentendo alcune indiscrezioni diffuse a mezzo stampa sull’eventuale ipotesi di cessione della struttura ai privati. Il Castello è sotto tutela della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.