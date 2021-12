Nocera Inferiore. Attraversamenti pedonali per non vedenti (video)





Una bella notizia per i cittadini di Nocera Inferiore. È stato approvato negli ultimi giorni dal ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili un progetto per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti. Su impulso dell’Amministrazione comunale, il Settore LL.PP del Comune di Nocera Inferiore ha partecipato al bando ministeriale per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti. Il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha approvato il progetto e assegnato al Comune di Nocera Inferiore un contributo di euro 30.000.







Gli attraversamenti semaforizzati

Prevista la realizzazione di attraversamenti semaforizzati nelle zone ad alto flusso pedonale, in concomitanza d’intersezioni che risultano essere particolarmente pericolose per le persone affette da disabilità visiva e la realizzazione degli stessi nei percorsi di collegamento con uffici pubblici, con luoghi di utilità sociale e con punti di accesso alle infrastrutture di mobilità.













Gli attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti saranno collocati in 12 punti nevralgici della città individuati secondo le direttive del Ministero.

Il servizio è di Alfonso Romano