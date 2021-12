Pompeii. Aperto un cantiere sperimentale nell’insula occidentale del Parco Archeologico

Al via il cantiere di restauro delle domus che fanno parte dell’isola occidentale di Pompei, che nell’Epoca Antica si affacciava sul a Golfo di Napoli dalle antiche Mura di Pompei estendendosi da Porta Marina a Porta Ercolano con quattro domus (domus di Castricio, domus di Fabio Rufo, domus del Bracciale d’oro e la domus della Biblioteca). I lavori di restauro, messa in sicurezza e scavo archeologico riguardanti questa insula e, nello specifico le case sopra indicate, partono dagli scavi degli anni 70 con il progetto di evidenziare i segni della distruzione nel corso del tempo dal momento che, per esempio che la stessa eruzione del Vesuvio del 79 d.c. era stato preceduto dal grande terremoto del 62 d.c. e da sciami sismici. Ora l’intenzione è di realizzare lavori che serbino i segni della distruzione (causata da agenti naturali o avvenimenti storici) nel corso del tempo partendo dai segni dell’eruzione del Vesuvio a partire dalla coperta sull’l’Antica Pompei di materiale vulcanico (ceneri e lapilli) e flussi cineritici che sugellarono tutta la città fino alla scoperta nel corso del 700. Gli Scavi archeologici operati per conto dei Borboni furono realizzati col sistema dei tunnel sotterranei. Altre tacce distruttive della Città Antica furono i risultati di ulteriori sconvolgimenti dei secoli successivi (come i bombardamenti nel corso del 1946 da parte dei cosiddetti alleati americani (con oltre 100 ordigni lanciati sugli Scxavi di Pompei). La sfida della direzione del Parco è ora quella di offrire l’opportunità ai visitatori di scoprire e individuare tutti questi segni di distruzione (come deformazioni e lesioni murarie) rilasciate da un susseguirsi di eventi devastanti (alcuni naturali altri ad opera dell’iniziativa devastatrice dell’uomo)